La Policía de Puerto Rico divulgó hoy las requisitorias de 24 fugitivos contra quienes pesan órdenes de arresto por delitos de asesinato en diferentes municipios de la Isla cobrando múltiples vidas.

Estos delincuentes son considerados de alta peligrosidad y algunos han evadido la justicia durante años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por asesinatos cometidos durante este año, informó el superintendente, Joseph González Falcón, quien hizo un llamado a la ciudadanía a que colabore con información que conduzca a sus arrestos.

“Cada uno de estos fugitivos representa una deuda pendiente con las víctimas, sus familiares y nuestras comunidades. No descansaremos hasta que sean llevados ante la justicia. Exhortamos a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a comunicarse de manera confidencial con la Policía de Puerto Rico. Su cooperación puede ser determinante para evitar nuevos actos violentos y para brindarles tranquilidad a las familias afectadas”, expresó González Falcón.

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Alexander Vega Medina – fue excluido de la lista ya que fue arrestado el viernes de la semana pasada, por el crimen de Jeremy Javier Castro Rodríguez en el estacionamiento del área recreativa en la Guancha en Ponce, mientras conversaba con su expareja.

Además, Juan O. Peraza Jiménez – contra quien pesaba una orden de arresto con una fianza de $2,000,000 por el asesinato de John Vadis Rivera en Mayagüez, fue capturado el 4 de junio de 2026 en el estado de Georgia y se encuentra en espera de que su extradición, rectificó la Policía.

Los fugitivos buscados por asesinatos fueron identificados como:

Javier M. Umpierre Escalante – Orden de arresto con fianza: $1,602,000, por causar la muerte a Nelson Laureano Oyola en Las Piedras. El fugitivo es buscado desde el 9 de septiembre de 2021.

Javier M. Umpierre Escalante - La Policía de Puerto Rico exhorta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para lograr la captura de 25 individuos que permanecen prófugos de la justicia y contra quienes pesan órdenes de arresto por delitos de asesinato ocurridos en distintos municipios de la Isla. Estos individuos son considerados de alta peligrosidad y son buscados por hechos que han cobrado la vida de múltiples víctimas. Algunos de ellos han evadido la justicia durante años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por asesinatos cometidos durante el presente año. ( Suministrada )

Juan Santos Rivera – Orden de arresto con fianza: $1,500,000, por el asesinato de Jorge J. Rolón Alvarado en Aibonito. Buscado desde el 12 de julio de 2019.

Juan Santos Rivera | La Policía de Puerto Rico exhorta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para lograr la captura de 25 individuos que permanecen prófugos de la justicia y contra quienes pesan órdenes de arresto por delitos de asesinato ocurridos en distintos municipios de la Isla. Estos individuos son considerados de alta peligrosidad y son buscados por hechos que han cobrado la vida de múltiples víctimas. Algunos de ellos han evadido la justicia durante años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por asesinatos cometidos durante el presente año. ( Suministrada )

Alfredo Atanacio Rosado – Orden de arresto con fianza: $1,150,000, imputado por el crimen de Carlos I. Calderón Rosado en Toa Alta. Buscado desde el 4 de mayo de 2021.

Alfredo Atanacio Rosado | La Policía de Puerto Rico exhorta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para lograr la captura de 25 individuos que permanecen prófugos de la justicia y contra quienes pesan órdenes de arresto por delitos de asesinato ocurridos en distintos municipios de la Isla. Estos individuos son considerados de alta peligrosidad y son buscados por hechos que han cobrado la vida de múltiples víctimas. Algunos de ellos han evadido la justicia durante años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por asesinatos cometidos durante el presente año. ( Suministrada )

Daniel A. Cuevas González alias “Barba”– Orden de arresto con $4,000,000, acusado del asesinato de Jason Díaz Torres, de 34 años, mientras transitaba en una camioneta por el barrio Torrecillas en Morovis.

Daniel A. Cuevas González | La Policía de Puerto Rico exhorta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para lograr la captura de 25 individuos que permanecen prófugos de la justicia y contra quienes pesan órdenes de arresto por delitos de asesinato ocurridos en distintos municipios de la Isla. Estos individuos son considerados de alta peligrosidad y son buscados por hechos que han cobrado la vida de múltiples víctimas. Algunos de ellos han evadido la justicia durante años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por asesinatos cometidos durante el presente año. ( Suministrada )

Johnny Pérez Méndez – Orden de arresto con fianza: $2,500,000, por el asesinato de Abisail Román Mendoza en Quebradillas. Buscado desde el 12 de marzo de 2026.

Johnny Pérez Méndez | La Policía de Puerto Rico exhorta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para lograr la captura de 25 individuos que permanecen prófugos de la justicia y contra quienes pesan órdenes de arresto por delitos de asesinato ocurridos en distintos municipios de la Isla. Estos individuos son considerados de alta peligrosidad y son buscados por hechos que han cobrado la vida de múltiples víctimas. Algunos de ellos han evadido la justicia durante años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por asesinatos cometidos durante el presente año. ( Suministrada )

Jordan Lugo Méndez – Orden de arresto con fianza: $3,300,000, acusado de causar la muerte a Daniel Morales González y Roberto Medina Vélez en Lajas. Buscado desde el 5 de noviembre de 2025.

Jordan Lugo Méndez | La Policía de Puerto Rico exhorta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para lograr la captura de 25 individuos que permanecen prófugos de la justicia y contra quienes pesan órdenes de arresto por delitos de asesinato ocurridos en distintos municipios de la Isla. Estos individuos son considerados de alta peligrosidad y son buscados por hechos que han cobrado la vida de múltiples víctimas. Algunos de ellos han evadido la justicia durante años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por asesinatos cometidos durante el presente año. ( Suministrada )

Ramón del Valle González – Orden de arresto con fianza: $300,000, por presuntamente matar aLexis Yaniel Falú Clemente en Carolina. Buscado desde el 31 de marzo de 2025.

Ramón del Valle González | La Policía de Puerto Rico exhorta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para lograr la captura de 25 individuos que permanecen prófugos de la justicia y contra quienes pesan órdenes de arresto por delitos de asesinato ocurridos en distintos municipios de la Isla. Estos individuos son considerados de alta peligrosidad y son buscados por hechos que han cobrado la vida de múltiples víctimas. Algunos de ellos han evadido la justicia durante años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por asesinatos cometidos durante el presente año. ( Suministrada )

Carlos J. Rivera Otero – Orden de arresto con fianza: $4,000,000, enfrenta cargos por el asesinato de Jason Díaz Torres en Morovis. Buscado desde el 5 de mayo de 2026.

Carlos J. Rivera Otero | La Policía de Puerto Rico exhorta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para lograr la captura de 25 individuos que permanecen prófugos de la justicia y contra quienes pesan órdenes de arresto por delitos de asesinato ocurridos en distintos municipios de la Isla. Estos individuos son considerados de alta peligrosidad y son buscados por hechos que han cobrado la vida de múltiples víctimas. Algunos de ellos han evadido la justicia durante años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por asesinatos cometidos durante el presente año. ( Suministrada )

Luis E. Ortiz Rodríguez – Con fianza de $2,100,000, por el asesinato de Jonathan Cruz Crispín en Gurabo. Buscado desde el 10 de mayo de 2018.

Luis E. Ortiz Rodríguez | La Policía de Puerto Rico exhorta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para lograr la captura de 25 individuos que permanecen prófugos de la justicia y contra quienes pesan órdenes de arresto por delitos de asesinato ocurridos en distintos municipios de la Isla. Estos individuos son considerados de alta peligrosidad y son buscados por hechos que han cobrado la vida de múltiples víctimas. Algunos de ellos han evadido la justicia durante años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por asesinatos cometidos durante el presente año. ( Suministrada )

Christopher de Jesús Llera – Orden de arresto con fianza: $900,000, enfrenta cargos por el crimen de Juan Luis Castro Ortiz en Patillas. Buscado desde el 29 de enero de 2019.

Christopher de Jesús Llera | La Policía de Puerto Rico exhorta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para lograr la captura de 25 individuos que permanecen prófugos de la justicia y contra quienes pesan órdenes de arresto por delitos de asesinato ocurridos en distintos municipios de la Isla. Estos individuos son considerados de alta peligrosidad y son buscados por hechos que han cobrado la vida de múltiples víctimas. Algunos de ellos han evadido la justicia durante años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por asesinatos cometidos durante el presente año. ( Suministrada / Suministrada )

Luis E. González Martínez – Orden de arresto con fianza no disponible, acusado de matar a Hilda Padilla Romero en Guaynabo. Buscado desde el 22 de noviembre de 2019.

Luis E. González Martínez | La Policía de Puerto Rico exhorta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para lograr la captura de 25 individuos que permanecen prófugos de la justicia y contra quienes pesan órdenes de arresto por delitos de asesinato ocurridos en distintos municipios de la Isla. Estos individuos son considerados de alta peligrosidad y son buscados por hechos que han cobrado la vida de múltiples víctimas. Algunos de ellos han evadido la justicia durante años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por asesinatos cometidos durante el presente año. ( Suministrada )

Carlos J. Delgado Monge – Orden de arresto con fianza de $2,100,000, por el crimen de Shakira Colón Rabel en Trujillo Alto. Buscado desde el 2 de febrero de 2022.

Carlos J. Delgado Monge | La Policía de Puerto Rico exhorta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para lograr la captura de 25 individuos que permanecen prófugos de la justicia y contra quienes pesan órdenes de arresto por delitos de asesinato ocurridos en distintos municipios de la Isla. Estos individuos son considerados de alta peligrosidad y son buscados por hechos que han cobrado la vida de múltiples víctimas. Algunos de ellos han evadido la justicia durante años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por asesinatos cometidos durante el presente año. ( Suministrada )

Leonardo Reyes Colón – Orden de arresto con fianza: $1,000,000, enfrenta cargos por el asesinado de Elisamuel Reyes García en Salinas. Buscado desde el 27 de diciembre de 2018.

Leonardo Reyes Colón | La Policía de Puerto Rico exhorta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para lograr la captura de 25 individuos que permanecen prófugos de la justicia y contra quienes pesan órdenes de arresto por delitos de asesinato ocurridos en distintos municipios de la Isla. Estos individuos son considerados de alta peligrosidad y son buscados por hechos que han cobrado la vida de múltiples víctimas. Algunos de ellos han evadido la justicia durante años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por asesinatos cometidos durante el presente año. ( Suministrada )

Ángel L. Resto Mojica – Orden de arresto con fianza: $2,600,000, fue acusado por el delito de asesinato y cortó el grillete electrónico mientras se ventilaba el juicio. Buscado desde el 22 de septiembre de 2023.

Ángel L. Resto Mojica | La Policía de Puerto Rico exhorta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para lograr la captura de 25 individuos que permanecen prófugos de la justicia y contra quienes pesan órdenes de arresto por delitos de asesinato ocurridos en distintos municipios de la Isla. Estos individuos son considerados de alta peligrosidad y son buscados por hechos que han cobrado la vida de múltiples víctimas. Algunos de ellos han evadido la justicia durante años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por asesinatos cometidos durante el presente año. ( Suministrada )

• Wilson G. Martínez Guzmán – Orden de arresto con fianza: $600,000, por el asesinato de Ángel Villegas Guzmán, en Guaynabo. Buscado desde el 3 de octubre de 2016.

Wilson G. Martínez Guzmán | La Policía de Puerto Rico exhorta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para lograr la captura de 25 individuos que permanecen prófugos de la justicia y contra quienes pesan órdenes de arresto por delitos de asesinato ocurridos en distintos municipios de la Isla. Estos individuos son considerados de alta peligrosidad y son buscados por hechos que han cobrado la vida de múltiples víctimas. Algunos de ellos han evadido la justicia durante años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por asesinatos cometidos durante el presente año. ( Suministrada )

•Eleazar Ríos Tirado – Orden de arresto con fianza: $3,000,000, por el crimen de Carlos Bonet Serrano en Arecibo. Buscado desde el 8 de enero de 2026.

Eleazar Ríos Tirado | La Policía de Puerto Rico exhorta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para lograr la captura de 25 individuos que permanecen prófugos de la justicia y contra quienes pesan órdenes de arresto por delitos de asesinato ocurridos en distintos municipios de la Isla. Estos individuos son considerados de alta peligrosidad y son buscados por hechos que han cobrado la vida de múltiples víctimas. Algunos de ellos han evadido la justicia durante años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por asesinatos cometidos durante el presente año. ( Suministrada )

Roniel Ruiz Rivera – Orden de arresto con fianza de $3,000,000, por matar a Juan Dennis González en Las Piedras. Buscado desde el 26 de octubre de 2020.

Roniel Ruiz Rivera | La Policía de Puerto Rico exhorta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para lograr la captura de 25 individuos que permanecen prófugos de la justicia y contra quienes pesan órdenes de arresto por delitos de asesinato ocurridos en distintos municipios de la Isla. Estos individuos son considerados de alta peligrosidad y son buscados por hechos que han cobrado la vida de múltiples víctimas. Algunos de ellos han evadido la justicia durante años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por asesinatos cometidos durante el presente año. ( Suministrada )

•Luis A. Rohena Rivera – Orden de arresto con fianza: $1,950,000.00, por presuntamente matar a Jeremy González Morales en Juncos. Buscado desde el 5 de diciembre de 2022.

Luis A. Rohena Rivera | La Policía de Puerto Rico exhorta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para lograr la captura de 25 individuos que permanecen prófugos de la justicia y contra quienes pesan órdenes de arresto por delitos de asesinato ocurridos en distintos municipios de la Isla. Estos individuos son considerados de alta peligrosidad y son buscados por hechos que han cobrado la vida de múltiples víctimas. Algunos de ellos han evadido la justicia durante años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por asesinatos cometidos durante el presente año. ( Suministrada )

•Javier Núñez Ariaga – Orden de arresto con fianza: $900,000 – enfrenta cargos por el crimen de Richard José Ortiz Fernández en Coamo. Buscado desde el 11 de julio de 2025.

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Javier Núñez Ariaga | La Policía de Puerto Rico exhorta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para lograr la captura de 25 individuos que permanecen prófugos de la justicia y contra quienes pesan órdenes de arresto por delitos de asesinato ocurridos en distintos municipios de la Isla. Estos individuos son considerados de alta peligrosidad y son buscados por hechos que han cobrado la vida de múltiples víctimas. Algunos de ellos han evadido la justicia durante años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por asesinatos cometidos durante el presente año. ( Suministrada )

•Brandon Quiles Santos – Orden de arresto con fianza: $1,500,000, por el asesinato de José Anuel Rivera Rojas en Ciales. Buscado desde el 23 de octubre de 2019.

Brandon Quiles Santos | La Policía de Puerto Rico exhorta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para lograr la captura de 25 individuos que permanecen prófugos de la justicia y contra quienes pesan órdenes de arresto por delitos de asesinato ocurridos en distintos municipios de la Isla. Estos individuos son considerados de alta peligrosidad y son buscados por hechos que han cobrado la vida de múltiples víctimas. Algunos de ellos han evadido la justicia durante años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por asesinatos cometidos durante el presente año. ( Suministrada )

•Jonathan Prado Torres – Orden de arresto con fianza $1,500,000 – Acusado del asesinato de Julián Luis Rodríguez Milián en Bayamón. Buscado desde el 4 de marzo de 2022.

Jonathan Prado Torres | La Policía de Puerto Rico exhorta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para lograr la captura de 25 individuos que permanecen prófugos de la justicia y contra quienes pesan órdenes de arresto por delitos de asesinato ocurridos en distintos municipios de la Isla. Estos individuos son considerados de alta peligrosidad y son buscados por hechos que han cobrado la vida de múltiples víctimas. Algunos de ellos han evadido la justicia durante años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por asesinatos cometidos durante el presente año. ( Suministrada )

•Ronald Aponte Castillo – Orden de arresto con fianza: $1,020,000, por el asesinato de Brian Bermúdez Martínez en Coamo. Buscado desde el 8 de junio de 2026.

Ronald Aponte Castillo | La Policía de Puerto Rico exhorta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para lograr la captura de 25 individuos que permanecen prófugos de la justicia y contra quienes pesan órdenes de arresto por delitos de asesinato ocurridos en distintos municipios de la Isla. Estos individuos son considerados de alta peligrosidad y son buscados por hechos que han cobrado la vida de múltiples víctimas. Algunos de ellos han evadido la justicia durante años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por asesinatos cometidos durante el presente año. ( Suministrada )

•Jabdiel Cruz Cartagena – Orden de arresto con fianza: $1,020,000 – por el crimen de Brian Bermúdez Martínez en Coamo. Buscado desde el 8 de junio de 2026.

Jabdiel Cruz Cartagena | La Policía de Puerto Rico exhorta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para lograr la captura de 25 individuos que permanecen prófugos de la justicia y contra quienes pesan órdenes de arresto por delitos de asesinato ocurridos en distintos municipios de la Isla. Estos individuos son considerados de alta peligrosidad y son buscados por hechos que han cobrado la vida de múltiples víctimas. Algunos de ellos han evadido la justicia durante años, mientras que otros enfrentan acusaciones recientes por asesinatos cometidos durante el presente año. ( Suministrada )

Si posee información que ayude a localizarlos llame a la línea confidencial (787) 343-2020, al Sistema de Emergencias 9-1-1 o al cuartel más cercano.