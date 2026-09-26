Un conductor de un vehículo Jeep atropelló anoche a un motociclista en la carretera PR-14 en Coamo y luego huyó de la escena, informó la Policía.

Los hechos, catalogados como un “hit and run”, ocurrieron a las 8:30 p.m. en el barrio Llanos.

El informe policiaco indica que “una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 informaba de un accidente en la dirección antes descrita, donde el conductor de un Jeep Wrangler invadió el carril contrario, impactando al conductor de una motora Harley- Davidson, 1500 XS, del año 2019. El conductor del Jeep abandonó la escena sin brindar ayuda e información”.

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El conductor de la motora, un hombre de 42 años, sufrió una herida de gravedad en la pierna izquierda y fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras para recibir tratamiento.

La Policía solicitó, de inmediato, ayuda ciudadana para poder dar con el conductor. Si tiene información, puede comunicarse a la línea confidencial, 787-343-2020, o al 787-866-2020, extensiones 1512, 1513, 1514 y 1515.

El agente León, adscrito a Patrullas de Carreteras de Aibonito y el fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación.