La Policía anda tras la pista de una mujer que en la tarde del pasado martes ató a un perro con una soga en la entrada de un refugio de animales en Humacao.

Los hechos ocurrieron a eso de las 6:45 p.m. en el refugio El Faro de los Animales, localizado en la carretera PR-910 final, del barrio Cataño.

Según detalla el informe policiaco, la querellante informó que, “al revisar las grabaciones de seguridad, observó a una mujer vestida con camisa rosa, pantalón negro y tez oscura arrastrar un perro hasta la entrada del refugio El Faro de los Animales. El can, de color negro, estaba amarrado con una soga. La mujer lo dejó atado a un letrero ubicado frente al establecimiento, lo abandonó en el lugar y se marchó en un vehículo, cuya descripción no pudo ser obtenida”.

La Policía informó que los hechos investigados están relacionados a maltrato animal.

El agente Melvin Josué Díaz de Jesús, adscrito al Distrito de Humacao, asumió la investigación para lograr la identificación y localización de la responsable.