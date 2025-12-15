Policías del área de Ponce solicitaron la ayuda de la ciudadanía para la identificación y el arresto de una mujer, que figura como sospechosa de un caso de apropiación ilegal ocurrido en el gimnasio “Crunch Fitness”, que esta ubicado en el centro comercial Plaza del Caribe, en La Perla del Sur.

La Policía busca a esta mujer sospechosa del robo de un "wallet" en el gimnasio “Crunch Fitness”, que esta ubicado en el centro comercial Plaza del Caribe, en Ponce. ( Suministrada por la Policía )

Según la investigación realizada, el 17 de noviembre, se alega que la mujer se apropió de una cartera tipo “wallet” marca Coach, de color negro, la cual no le pertenecía.

En su interior había una tarjeta de crédito, la cual fue utilizada para realizar varias compras en diferentes establecimientos, en Ponce.

Para confidencias llame a la comandancia de Ponce al teléfono (787) 284-4040 o al (787) 343-2020.