Agentes de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del Área de Fajardo, solicitaron la colaboración de la ciudadanía para la identificación y arresto de este hombre que figura como sospechoso de agredir a una mujer en la playa que ubica en la parte posterior del condominio Sandy Hill, en Luquillo.

Los hechos ocurrieron el 30 de mayo a las 6:47 p.m., mientras la mujer de 32 años, se encontraba en la zona y fue abordada por un hombre que la agredió con los puños en el rostro, por motivos y en circunstancias que se investigan.

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La víctima fue transportada a un hospital en Fajardo donde recibió atención médica. El médico de turno diagnosticó múltiples hematomas, laceraciones en el rostro y el desprendimiento de un diente.

El hombre sospechoso fue descrito como de tez negra, aproximadamente seis pies de estatura, de constitución gruesa, con bigote y chiva tipo candado, tatuajes en el lado derecho del pecho y en el brazo derecho, los cuales no fueron descritos en el informe de novedades.

Al momento de los hechos vestía un pantalón corto verde, no llevaba camisa y estaba descalzo.

Si lo puede identificar o lo ha visto llame a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o al CIC de Fajardo al teléfono (787) 863-3240.

El agente Jorge Encarnación Lanzó, adscrito a la División Agresiones del CIC de Fajardo, tiene a cargo la pesquisa.