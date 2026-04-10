Un cargo por asesinato en primer grado fue radicado hoy por la Fiscalía de Caguas contra José Alexis Rodríguez Morales por el crimen a puñaladas de su abuelo ocurrido la noche del 27 de septiembre de 2011 en Cayey.

El caso fue esclarecido por la División de Crímenes Mayores, mientras que los fiscales Liza Morales Jusino y Fernando Machado Figueroa presentaron la prueba ante la jueza Yarissa Santiago San Antonio, del Tribunal de Caguas, quien expidió una orden de arresto con una fianza de $500,000.

De acuerdo con la investigación del agente Manuel Colón Ruiz, se alega que Rodríguez Morales asesinó en su residencia a su abuelo, José Antonio Rodríguez Ramos, de 74 años, en el sector El Campito del barrio Buena Vista, en Cayey.

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Rodríguez Ramos era dueño de una casa de empeño.

Como resultado de un proceso investigativo exhaustivo, que incluyó entrevistas, análisis de evidencia y evaluaciones periciales, se logró establecer la responsabilidad del imputado en estos hechos, permitiendo someter el caso ante la consideración del tribunal.

Según la pesquisa inicial, Rodríguez Ramos se encontraba en la cocina de su hogar cuando dos hombres enmascarados ingresaron a su casa y le infligieron múltiples heridas con un arma blanca, ocasionándole la muerte. Además, se indicó que la víctima había ocultado a su nieto en el baño para que no le hicieran daño.

Agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones, en coordinación con la División de Crímenes Mayores, mantienen activas las gestiones para lograr el arresto del imputado. No se descarta que se encuentra fuera de la isla.

La Policía de Puerto Rico reiteró que ningún crimen queda en el olvido y que toda persona que infrinja la ley será identificada, procesada y llevada ante la justicia, sin importar el tiempo transcurrido, según un comunicado de prensa.

Si usted tiene información que conduzca a su captura puede llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.