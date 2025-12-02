( Suministrada por la Policía )

La Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) intenta dar con el paradero de una adolescente que fue vista por última vez el 17 de noviembre, en la escuela Francisco Manrique Cabrera, en la urbanización Rexville, en Bayamón.

Adneliz Torres Braña de 16 años, fue reportada desaparecida el 2 de diciembre, por su madre Hambar Lee Braña Rivera, quien la describió físicamente como de tez blanca, 5’04”de estatura, 100 libras de peso, ojos verdes y cabello rubio.

Al momento de su desaparición, vestía una blusa azul y un pantalón color oscuro.

Según la información recopilada, la menor se retiró del plantel escolar en compañía de una persona no identificada.

Si usted tiene información que ayude a localizarla comuníquese con la línea confidencial la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o al teléfono (787) 269-2424 extensiones 1451 y 1452.

También puede hacer contacto a través de la cuenta oficial en X @PRPDNoticias o en Facebook www.facebook/prpdgov.