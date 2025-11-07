Un hombre de 27 años, que acosaba a una menor de edad, aun cuando había una orden de protección en su contra, ha sido señalado por la Policía por presuntamente estar vinculados a varios casos de agresión sexual contra menores de edad a través de la Isla.

De hecho, la Policía publicó su fotografía y lanzó una solicitud pública para conseguir más casos que estén vinculados a José A. Mestre Rivera. Se informó, de hecho, que ya tiene investigaciones en su contra de varias regiones policiacas.

Foto suministrada por la Policía de José A. Mestre Rivera, de 27 años. ( Suministrada )

“Si usted, o alguien que conoce, ha sido víctima de este individuo, se exhorta a comunicarse de inmediato con el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas al 787-744-0322, o de manera confidencial al 787-343-2020″, dice el informe policiaco.

El llamado se hizo luego de que el individuo fuera acusado en la tarde de ayer, jueves, por “incumplimiento de una orden de protección emitida al amparo de la Ley 148, Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual de Puerto Rico, a favor de una menor”, según se informó.

“De acuerdo con la investigación, Mestre Rivera realizó llamadas telefónicas y envió mensajes de texto a la madre de la víctima, con la intención de negociar el retiro de los cargos en su contra. Además, manifestó conocer la fecha de la vista final relacionada con la orden de protección”, dijo la Policía.

El caso fue presentado ante la jueza Vanessa Rozo Ortega, del Tribunal de Caguas, quien encontró causa para arresto, le realizó las advertencias correspondientes y le impuso una fianza de $250,000. No prestó la suma, por lo que fue ingresado a la Institución Correccional 705 de Bayamón.

El diligenciamiento del arresto estuvo a cargo del Edwin De Jesús Ramos, adscrito a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales del área de Caguas.