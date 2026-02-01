La Policia calificó como un asesinato-suicidio la muerte a tiros de un hombre y una mujer cuyos cadáveres fueron encontrados en una playa de Aguadilla.

Según la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 8:14 a.m. de hoy. Al llegar a la escena, en la playa La India, en el sector Playuelas del barrio Borinquen, encontraron los cuerpos de un hombre y una mujer con impactos de bala, cerca de un vehículo Toyota Yaris.

El hombre muerto fue identificado como Ramon Hernández Olivo, de 75 años, residente de Aguadilla y la mujer como Alexandra Carrero Vega de 50 años. En la escena se ocupo un arma de fuego perteneciente a Ramon Hernández, para la cual posee licencia.

El agente Israel Colón, de la división de Homicidios, sigue investigando el caso.

Esta nota habla sobre suicidio, si usted, un familiar o alguna persona que conoce atraviesa por una crisis emocional, puede llamar a la Línea PAS al teléfono 1‑800‑981‑0023, que está disponible las 24 horas del día.