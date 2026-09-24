La Policía informó en la tarde de este jueves del cierre, en ambas direcciones, de un tramo de la carretera PR-5 en Cataño, en lo que investiga la escena de un asesinato que en un inicio se pensó que era un accidente de tránsito.

El tramo cerrado es a la altura del kilómetro 2.5, jurisdicción del barrio Puente Blanco, en Cataño.

“El tránsito se encuentra cerrado en ambas direcciones mientras se lleva a cabo la investigación”, informó la Policía.

Se recomendó a los conductores que transitan por la zona utilizar como vías alternas las carreteras PR-869 y PR-165, en lo que se restablece el tránsito.

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No se informó, de inmediato, cuánto tiempo demorará la investigación.

Según la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó de un accidente de tránsito a eso de las 2:40 p.m. Cuando llegaron los agentes, encontraron en la escena a un hombre asesinado.

“Relacionado con estos hechos, otro hombre llegó hasta una institución hospitalaria del mencionado municipio herido de bala”, detalla el informe policiaco.

De inmediato, no se ha identificado al occiso ni se han dado detalles sobre si el cadáver fue encontrado dentro de un auto.

“Las circunstancias en las que ocurrieron los hechos continúan bajo investigación”, dijo la Policía.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón y el fiscal de turno investigan los hechos.