La Policía cerró la investigación de la muerte del especialista en obesidad y metabolismo Francisco A. Suárez Marroy, de 71 años, tras concluir que se trató de un suicidio, informó este sábado el teniente Ángel Martínez, director de la División de Homicidios de San Juan.

“Se determinó que fue suicidio. Allí no había más nadie”, detalló el funcionario.

Suárez Marroy murió el pasado jueves tras caer del noveno piso del condominio Parque de Loyola, en Hato Rey.

Martínez explicó que cerca al pasillo desde donde Suárez Marroy se lanzó al vacío había una empleada de limpieza y en el área donde cayó había un jardinero. Dijo que estos no observaron a nadie más en la zona, ni siquiera corriendo o con actitud sospechosa tras el incidente.

Pero, más allá de lo ocurrido en la escena, la esposa del autor del libro “El poder del metabolismo” reveló a la Policía que éste llevaba “un año tomando medicamento, porque no conciliaba el sueño. No quería tratarse con sicólogo, un siquiatra, ni nada. Hace 6 meses había dejado el medicamento y llevaba dos semanas apartado de la gente y casi no hablaba”.

“Allí fue la fiscal (Flores), se entrevistaron vecinos, la esposa de él. Son cosas que solamente lo sabe el interior de la familia, lo que estaba pasando él”, añadió el teniente a Primera Hora.

El policía dijo desconocer si el Negociado de Ciencias Forenses ya entregó el cuerpo a la familia para hacer los actos fúnebres. En las redes sociales de Suárez Marroy o en las de Natural Slim, su empresa, tampoco se ha dado información referente a las exequias.

