Las estrategias que se implementarán como parte del Plan Integrado para hacer cumplir con las disposiciones gubernamentales establecidas en la Orden Ejecutiva (OE) 2021-019 para evitar contagios con el COVID-19 van dirigidas a la prevención de delitos, intervenir con aquellos que las violen y la radicación de cargos o la imposición de multas a los que infrinjan la ley.

Este fue el resultado de una reunión convocada hoy por el secretario designado del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, que contó con la participación del secretario de Salud, Dr. Carlos Mellado, el director ejecutivo de la Compañía de Turismo, Carlos Mercado, el comisionado designado del Negociado de la Policía, así como representación de los municipios de San Juan, Bayamón y Carolina, ante el incremento en incidentes de violaciones a la OE y de violencia generado por turistas durante las pasadas semanas.

Los funcionarios acordaron que van a darle continuidad a todos los planes vigentes y aumentar los recursos para poder tener mayor movilidad dentro del Condado, Viejo San Juan, área de Isla Verde, en coordinación con las policías municipales. También se integrará el Departamento de Hacienda para que participen de las intervenciones en aquellos negocios en los que se estén violentando las disposiciones.

De su lado, López Figueroa reveló que van a implementar un sistema para el control del tránsito a partir de las 11:00 p.m. a las zonas turísticas para limitar la entrada a residentes, a huéspedes, transportistas y empleados, de igual manera que se realiza cuando se celebran las tradicionales fiestas de La Calle San Sebastián.

“Aquellas personas que quieran ir de paseo a esa hora hay una orden ejecutiva que dicta el cierre de comercios a las once de la noche y a las doce de la noche se supone que esté todo el mundo en sus casas. Vamos a ser enérgicos en ese aspecto y como le dije prevención, intervención y radicación. Tenemos toda la ayuda del secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli para radicar estos casos”, advirtió López Figueroa.

También se va a reforzar el patrullaje con personal de las unidades motorizadas las cuales tienen un acceso más rápido al lugar donde se está cometiendo la violación de ley e integrarán la Unidad Canina.

Desde el jueves pasado hasta ayer, domingo, se han expedido 428 boletos en el Condado todos por violación a la Ley 22 de Tránsito y Vehículos y 110 por no usar mascarillas.

Durante la tarde de ayer, la Oficina de Seguridad del DS radicó cargos con personas intervenidas en la barriada La Perla en el Viejo San Juan y otros por no cumplir con la cuarentena, lo que conlleva una sentencia de 3 años fija de resultar convicto, agregó.

Sin embargo, el comisionado del NPPR, dijo que no puede asegurarle a la ciudadanía que imágenes como las observadas en las redes sociales durante las pasadas semanas en el Condado, San Juan, Isla Verde y Santurce no van a volver a repetirse, pero se mostró confiado en que el plan integrado va a reducir el desorden público.

“Todo eso se va a trabajar porque no podemos decir que no va a volver a ocurrir porque sabemos que no va a ser así. Vamos a establecer un plan de trabajo para minimizar el riesgo de que ocurra y se ocurren trabajar conforme al procedimiento correspondiente”, aseveró López Figueroa, quien recabó el apoyo de las hospederías para que haya consecuencias.

A su vez, les solicitó a las personas que toman vídeos de incidentes con turistas y las publican en las redes sociales a que notifiquen a las autoridades lo que está ocurriendo ya que cuando se hacen virales han transcurridos horas del suceso y no encontraron a los involucrados.

“Sí estamos yendo a los sitios, pero nos tienen que informar (rápido) y eso se lo pedimos”, se defendió.

Sobre el uso de “Scooter” fuera de las zonas designadas para paseo, se acordó desactivarlos no más tardar de las 10:30 p.m. mientras se aprueba legislación para limitarlos usar las áreas designadas para bicicletas, fuera de la vía pública.

“Todo el mundo tiene que cooperar”.

El secretario designado de Salud, Carlos Mellado, junto a Alexis Torres, jefe designado de Seguridad Pública, durante la reunión en la que discutieron cuál sería el plan para lidiar con quienes violan la orden ejecutiva para frenar el COVID-19.

Así lo manifestó el secretario de Salud, Carlos Mellado, quien reiteró su compromiso de que se cumpla la ley como parte de todos los esfuerzos que se están haciendo para disminuir los efectos de la pandemia en la población.

Ley del Departamento de Salud faculta al secretario en un proceso de pandemia a hacer valer cualquier ley que exista, incluyendo efectuar arrestos en situaciones en las que se violente la salud del pueblo.

“Tenemos que velar porque se cumpla esta orden tanto de personas que la violentan aquí de Puerto Rico y personas que vengan del extranjero, es importante que se sepa que cuando se llega a Puerto Rico hay que llenar una declaración y en esa declaración se le pregunta a la persona que entra, de donde venga, si tiene una prueba de COVID negativa de no tenerla tiene la opción de hacerla en el Aeropuerto y a otra opción que tiene es estar en cuarentena por 14 días hasta que demuestre al Departamento que tiene la prueba. Si no lo cumple está violentando la Ley”, sostuvo Mellado.

“Queremos hacer todos los esfuerzos posibles para salir de esta pandemia y todo el mundo tiene que cooperar”, puntualizó Mellado, al destacar el esfuerzo de los profesionales de la salud desde el pasado año.

De su lado, el director de la Compañía de Turismo, comentó que todas las hospederías de Puerto Rico están cumpliendo con los protocolos ya que llevan unos seis meses orientándolos para que lleven a cabo actividades seguras y conozcan las consecuencias de no seguir con las disposiciones de ley.

“Para nosotros es totalmente inaceptable el comportamiento aislado de algunos turistas del exterior y hemos como grupo de gobierno y grupo de trabajo establecido unas iniciativas para atajar para trabajar esto de forma inmediata. La compañía de Turismo se ha comprometido con el operativo de comunicaciones más grande de la compañía, en menos de cuatro días hemos impactado todas las vallas publicitarias ya sea digital, ya sea Podcast, ya sea mensajes cuando llegan al aeropuerto...lo hacemos para apoyar el trabajo de ley y orden.