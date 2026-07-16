El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón informó hoy que destituyó fulminantemente a Domingo Figueroa Montes, de 70 años, del cargo de presidente del Consejo Comunitario de Seguridad del barrio Mamey, de Patillas, tras la radicación de cargos criminales en su contra por delitos de agresión sexual y maltrato a una menor.

Conforme al Reglamento de los Consejos Comunitarios de Seguridad y a las normas que rigen los programas preventivos adscritos al Negociado de Relaciones con la Comunidad, ningún ciudadano contra la cual se presenten cargos por delitos de esta naturaleza y otros, puede pertenecer ni desempeñar funciones dentro de estos programas, explicó en un comunicado de prensa.

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Según el Departamento de Justicia el adulto mayor enfrenta cargos por presuntamente agredir sexualmente a un menor de 15 años, el 8 de julio, mientras estaba a cargo de su cuidado, tras sorprenderlo mientras dormía en su habitación.

La jueza Cynthia Vázquez Peña, del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $40,000, la cual no prestó por lo que fue encarcelado.

González Falcón añadió que, la Policía de Puerto Rico mantiene una política de cero tolerancia hacia cualquier conducta que atente contra la integridad, la seguridad y el bienestar de nuestros niños, niñas, adolescentes y de toda la ciudadanía.

“De igual forma, reafirmamos nuestro compromiso de velar porque los integrantes de los programas preventivos mantengan los más altos estándares de conducta, ética y respeto a la ley”, subrayó el funcionario.

Finalizó indicando que “la destitución del señor Figueroa Montes responde al firme compromiso institucional de preservar la confianza de nuestras comunidades y garantizar que los consejos comunitarios de seguridad estén integrados por personas que representen los valores y principios de la Policía de Puerto Rico”.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 20 de julio.