Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla, arrestaron esta madrugada a un conductor que transitaba a exceso de velocidad y con el marbete vencido en el kilómetro 125.6 de carretera PR-2, antes del Hospital Pavía en ese municipio.

Cuando el agente Pedro Pellot Cordero, se acercó al automóvil Hyundai Accent, color gris y del año 2004, para solicitar los documentos requeridos por ley al conductor, percibió un fuerte olor a alcohol en su aliento y a sustancias controladas proveniente del interior del auto.

Además, observó una pistola de color negra en el interior del automóvil. Al conductor vecino de Moca y de 39 años, se le explicaron los procedimientos correspondientes y se le leyeron las advertencias de ley.

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A Jonathan Pérez Muñiz, se le realizó la prueba de aliento para detectar alcohol en su organismo, la que arrojó un resultado de .257% de alcohol.

El caso fue consultado con la fiscal Milagros Guntín Pagán, quien ordenó que los detenidos fueran dejados en la celda del cuartel, mientras se solicita una orden de registro para el vehículo y se continúa con el proceso investigativo.

El pasajero quedó en libertad.