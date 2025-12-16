Policía difunde fotos de sospechosos de robos en tiendas
La Uniformada pide ayuda a la ciudadanía en busca de esclarecer los casos.
PUBLICIDAD
Agentes adscritos al Grupo A de la comandancia del área de Humacao, diseminaron las imágenes de varios sospechosos de apropiarse ilegalmente de mercancía de diferentes tiendas.
Los delitos fueron cometidos entre los meses de junio a septiembre, en hechos separados, cuando dos mujeres y tres hombres se apropiaron ilegalmente de mercancías en las tiendas Old Navy, Walmart, Home Depot y T-Mobile, todas localizadas en el municipio de Humacao.
Se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude con el esclarecimiento de estos casos, llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020, o a través de la red social X en @PRPDNOTICIAS y en Facebook www.facebook/prpdgov
También puede llamar a los agentes del CIC de Humacao al teléfono (787) 852-1224 extensión 1610. Además, puede enviar un mensaje a través de la cuenta oficial de la red social Facebook www.facebook/prpdgov.