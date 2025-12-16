( Suministrada por la Policía )

Agentes adscritos al Grupo A de la comandancia del área de Humacao, diseminaron las imágenes de varios sospechosos de apropiarse ilegalmente de mercancía de diferentes tiendas.

Policías del área de Humacao buscan a varias personas por robo de mercancía en las tiendas de ese municipio. ( Suministrada por la Policía )

Los delitos fueron cometidos entre los meses de junio a septiembre, en hechos separados, cuando dos mujeres y tres hombres se apropiaron ilegalmente de mercancías en las tiendas Old Navy, Walmart, Home Depot y T-Mobile, todas localizadas en el municipio de Humacao.

Se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude con el esclarecimiento de estos casos, llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020, o a través de la red social X en @PRPDNOTICIAS y en Facebook www.facebook/prpdgov

También puede llamar a los agentes del CIC de Humacao al teléfono (787) 852-1224 extensión 1610. Además, puede enviar un mensaje a través de la cuenta oficial de la red social Facebook www.facebook/prpdgov .