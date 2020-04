El comandante de área de San Juan, teniente coronel, José J. García Díaz, anticipó hoy que el plan de seguridad del 1 de mayo cuando se conmemora el Día Internacional del Trabajador contempla hacer cumplir con la Orden Ejecutiva 2020-033 que obliga al aislamiento social, con las excepciones, condiciones y el horario que permiten salidas para disminuir los contagios con el coronavirus.

Cada sector en el que se espera haya protestas será cubierto por los oficiales a cargo de acuerdo con sus peculiaridades como lo son el Capitolio, de la Superintendencia Auxiliar de la Policía de La Fortaleza, de los Negociados de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) y de Patrullas de Carreteras y del área policíaca de Carolina para prestar vigilancia en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en Isla Verde.

PUBLICIDAD

También se cerrará el acceso a la Milla de Oro en Hato Rey, la cual ha sido escenario de choques entre diferentes sectores y la División de Operaciones Táctica desde que aprobó la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, conocida como la Ley Promesa para la reestructuración de la deuda y la creación de la Junta de Supervisión Fiscal, agregó García Díaz.

Reveló que ya se discutió el plan con los representantes de los bancos y otras empresas ubicadas en el sector financiero y se coordinaron las acciones a seguir con el personal de seguridad.

“El derecho a la vida va por encima de cualquier otro derecho, incluyendo el de la libre expresión. Vamos a aplicar la ley y la Orden Ejecutiva”, advirtió el funcionario.

El Negociado de Patrullas de Carreteras estará prestando vigilancia en las principales vías del país como lo son las autopistas Luis A. Ferré y José de Diego, los expresos Las Américas, Román Baldorioty de Castro y Manuel Rivera Morales, de Río Piedras a Trujillo Alto y la carretera Jesús T. Piñero, entre otras.

Afirmó que tienen “equipo para remover vehículos o transportarlos” en caso de que se encuentren detenidos en las vías públicas.

“Tenemos suficiente personal para atender el área de San Juan y cada una de sus instalaciones”, agregó García Díaz. Este informó que contarán con el apoyo de la alta oficialidad de otras áreas policíacas.

García Díaz, detalló que espera que haya formaciones a distancia, pero en caso de que sea necesario tener contacto físico todos los policías y oficiales poseen su equipo de seguridad y conocen las medidas que deben tomar para protegerse.

PUBLICIDAD

“Normalmente vamos a usar policía de línea y no vamos a traer escuadras de no ser necesario, no vislumbro usar esas unidades de policías. Los policías estarán en las líneas a distancia preservando siempre su grado de distancia mientras lo permita el tipo de intervenciones”, respondió García Díaz.

En caso de necesitarlos se discutió el plan con otras agencias estatales y federales.

También habrá paramédicos y bomberos en las zonas.

Ante la emergencia que vive el país por el coronavirus, múltiples organizaciones sindicales anunciaron que conmemorarán el Día Internacional de la Clase Trabajadora virtualmente a través de su páginas de Facebook con la consigna: Lucha en tiempos de COVID-19, mientras que otros grupos anunciaron caravanas de protestas por la violencia contra la mujer, corrupción gubernamental y en reclamo de más pruebas al Departamento de Salud, entre otras causas y cacerolazos.

Durante la caravana que llevó a cabo hoy el Movimiento de Proveedores de Remedio Profesional para exigir que se retomen os servicios y las tarifas recortadas entre el Departamento de Educación no se les permitió llegar hasta el Capitolio desviando el grupo mientras la Unidad Motorizada de San Juan expidió 12 boletos por obstrucción del tránsito y uso de un teléfono celular mientras se maneja.