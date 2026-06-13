Un agente de la Policía hirió de bala en la tarde de ayer a un individuo en medio de una intervención realizada por la División de Inteligencia de San Juan en el sector El Hoyo, en Caimito, San Juan.

El informe de los hechos emitidos por la Uniformada detalla que los agentes “se encontraban realizando un plan de vigilancia, cuando observaron a un hombre en el área de la cancha de baloncesto. En ese momento, uno de los agentes se acercó al sujeto, por lo que este emprendió la huida, apuntando con un arma de fuego al oficial. Ante la situación, el policía desenfundó su arma de reglamento y repelió la agresión, resultando el individuo herido de bala”.

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El hombre fue arrestado y transportado al Centro Médico de Río Piedras para recibir asistencia médica. Su condición fue descrita como estable.

Este incidente ocurrió a eso de las 5:40 p.m., según se detalló.

Por otro lado, la Policía informó que, durante la intervención, las autoridades ocuparon una pistola Glock calibre nueve milímetros, alterada para disparar en modo automático; un cargador con capacidad para 17 municiones; 18 municiones calibre 9 milímetros; 16 bolsitas plásticas con cierre a presión que contenían cocaína; 34 envases plásticos cilíndricos con tapa de presión color rosa que contenían crack; 30 envases plásticos cilíndricos tipo “copo” con tapa blanca que contenían marihuana; 18 envolturas de papel color marrón, confeccionadas a manera de cigarrillo, que contenían marihuana, así como cinco pastillas redondas de color blanco.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, en unión al personal de la División de Investigaciones del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), se hicieron cargo de la investigación.