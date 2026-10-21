Metropistas, el consorcio que administra las autopistas de la Isla, anunció la entrega de 11 patrullas nuevas totalmente equipadas a la Policía de Puerto Rico tras una inversión de $690,000 para fortalecer la capacidad de vigilancia y respuesta de las unidades que operan en las principales vías de la isla.

Con estas nuevas unidades ya suman 57 las patrullas que Metropistas ha puesto a disposición de las Divisiones Autopista y Patrullas de Carreteras.

El consorcio mantiene una alianza estratégica con la Policía de Puerto Rico desde el inicio de sus operaciones, colaboración que ha permitido reforzar los esfuerzos de seguridad en las autopistas y contribuir a una experiencia de viaje más segura para miles de conductores cada día.

PUBLICIDAD

“La Policía de Puerto Rico es una pieza clave en nuestra gestión. Reconocemos y valoramos mucho el trabajo en equipo porque entendemos que la movilidad segura requiere de un esfuerzo conjunto y de colaboración”, mencionó Julián Fernández Rodes, CEO de Metropistas.

Agregó que, su compromiso va más allá de administrar infraestructura; sino que trabajan activamente para promover entornos viales más seguros y brindar las herramientas necesarias para apoyar esa misión como lo es la entrega de estas nuevas patrullas.

Por su parte, la gobernadora, Jenniffer González Colón resaltó que “estas 11 nuevas patrullas representan un respaldo concreto a nuestros agentes y fortalecen su capacidad para prevenir accidentes y atender emergencias”, en un comunicado de prensa.

Por su parte el superintendente de la Policía Joseph González Falcón, mencionó que la adquisición de estas 11 patrullas, debidamente equipadas con la tecnología y los recursos necesarios para las labores de vigilancia y patrullaje, representa una aportación significativa para su capacidad operacional.

“Agradecemos este compromiso con nuestros policías y con la seguridad de los miles de conductores que transitan diariamente por nuestras autopistas. Este tipo de colaboración entre el sector público y privado nos permite continuar fortaleciendo nuestros recursos y ofreciendo un servicio más eficiente a la ciudadanía”, expuso el superintendente.

Las nuevas unidades que serán distribuidas en los 6 cuarteles de la Policía de Autopistas, son modelos Dodge Charger Police Pursuit y cuentan con:

Las nuevas unidades contribuirán a fortalecer las labores de prevención, monitoreo y respuesta ante incidentes en las autopistas, apoyando la presencia policial en las vías de alto tráfico y facilitando una atención más ágil a los conductores de las autopistas.

PUBLICIDAD

Según el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Josué A. Colón Ortiz, este “es un ejemplo concreto del beneficio público que generan las alianzas público-privadas, cuyos resultados trascienden la inversión en infraestructura. Esta iniciativa fortalece los recursos disponibles para la seguridad ciudadana y demuestra cómo la colaboración entre el Gobierno y el sector privado puede trascender el desarrollo y mantenimiento de infraestructura, contribuyendo directamente a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños”.

Esta iniciativa forma parte de una colaboración integral que incluye el respaldo continuo a las operaciones de la Policía en las autopistas mediante recursos y servicios que contribuyen a mantener la efectividad y disponibilidad de las unidades asignadas a estas rutas, se informó.

La entrega de estas patrullas complementa además los esfuerzos que Metropistas realiza de manera continua para elevar los estándares de seguridad vial, incluyendo mejoras a la infraestructura, modernización de sistemas, proyectos de iluminación, mantenimiento de pavimentos, rotulación y otras iniciativas orientadas a proteger a quienes utilizan diariamente las autopistas del país.

Asimismo, la empresa continúa ofreciendo su servicio gratuito de asistencia en la autopista disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, como parte de su compromiso de brindar una experiencia de viaje más segura, confiable y eficiente para todos los conductores.