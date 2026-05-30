El sargento de la División de Inteligencia de San Juan, Kevin Cardé Rosado, resultó herido en la madrugada de este sábado cuando agentes de la Policía estatal y municipal realizaban un operativo para verificar el cumplimiento de los negocios del Viejo San Juan, detalló la capitana Wanda Torres, directora auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

En una conferencia de prensa realizada en el Cuartel General, la funcionaria precisó, además, cómo terminaron con cuatro personas arrestadas e informó que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) asumió jurisdicción del caso.

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El incidente se registró a eso de las 12:10 a.m., cuando los agentes se disponían a entrar a La Perla a verificar si los negocios cumplen con todos sus permisos y verificar los contadores, entre otras cosas.

Explicó que, al entrar a La Perla, los agentes divisan a un grupo de entre siete a 12 personas.

“Estas personas pues, rodean a los compañeros. Hay un forcejeo. De momento, pues, ellos repelen la agresión. Escuchan unos disparos y repelen la agresión, y ahí es cuando el sargento Kevin Cardé Rosado sale herido”, precisó la capitana.

El sargento fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras, donde se encuentra estable. Precisó que recibió una herida de bala en un costado.

Tras el intercambio de disparos, en donde nadie más resultó herido, se arrestaron a cuatro personas, incluyendo un fugitivo de la justicia. Torres lo identificó como Jackson Luis Nieves Mercado, quien posee expediente por Ley de Armas y se había cortado un grillete electrónico.

Los otros tres arrestados no fueron identificados.

La capitana detalló que Nieves Mercado y otros dos individuos son entrevistados esta tarde por agentes de la ATF para la posible radicación de cargos federales.

El cuarto de los individuos detenidos fue dejado en libertad y será citado por la Fiscalía de San Juan para la posible radicación de cargos por obstrucción a la justicia.

A los que quedaron detenidos, incluido Nieves Mercado, se le ocuparon dos pistolas y un rifle AR-15.

En el operativo, también se ocupó “bastantes” sustancias controladas.

“La Policía tiene estos planes de trabajo. Estamos identificando a estas personas con un alto perfil, que están violentos. Le vamos a llevar paz a San Juan”, aseguró Torres, al culminar el relato de los hechos.