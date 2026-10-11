El cadáver baleado de un hombre que había sido multado una hora antes por violación a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito fue hallado esta madrugada por patrulleros en el interior de una camioneta estacionada el paseo de emergencias, en el kilómetro 0.5 de la carretera PR-142 en el barrio Marzán en Toa Alta.

El cadáver de Geovanni Manuel Marrero Hernández de 36 años y vecino de Corozal fue hallado a eso de las 3:00 a.m. de hoy, domingo.

Surge de la investigación de la agente de la División de Homicidios, Yomaira Rodríguez Avilés, que mientras el sargento Carlos Pagán, adscrito a la Unidad Preventiva de la Zona de Toa Alta, realizaba una ronda por el lugar cuando observó a una guagua marca Dodge Durango, color blanco y con la tablilla DPX-374, estacionada en el área del paseo.

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Acto seguido, se detuvo y se acercó al vehículo para verificar el estado de salud de su ocupante, quien había sido intervenido por una violación de tránsito poco antes y al verificar, se percató de que el conductor presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, las cuales le ocasionaron la muerte.

Geovannie M. Marrero Hernández, fue asesinado en el interior de su camioneta en el barrio Marzán, en Toa Alta. ( Suministrada por la Policía )

Marrero Hernández, aparece fichado por el delito de violencia doméstica. Se desconoce la disposición del caso.

La fiscal Johana Rosa se unió a la pesquisa.