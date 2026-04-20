El Negociado de Patrullas de Carreteras arrestó a 127 conductores ebrios de en intervenciones realizadas entre el 13 y el 19 de abril.

Los agentes también expidieron 15,139 boletos por violación a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito en el mismo período y detuvieron a 60 conductores no autorizados para transitar por las carreteras.

Se ocuparon dos pistolas, 43 balas, tres cargadores, 18 piezas de marihuana y dos empaques con fentanilo.

Se detectaron 16 vehículos con gravamen de desaparecido, y se confiscaron tres vehículos de motor, seis motoras, un vehículo todoterreno y un carro de golf.

Las fianzas tras las radicación de cargos ascendieron a los $42,000.

En lo que va de año han ocurrido 63 muertes por accidentes de tránsito, una diferencia de 18 menos que los reportados a la misma fecha en el 2025.

Se investigaron 689 accidentes de tránsito, 191 más, que para el año pasado para ese período.

Este fin de semana se reportó un accidente de tránsito el viernes, en el kilómetro 82.6 de la carretersa PR-2, en Hatillo, cuando el conductor de una motora que perdió el control del volante debido al exceso de velocidad y perdió el balance saliéndo expulsado al pavimento. Este fue identificado como