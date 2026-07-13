Personal del Negociado de Patrullas de Carreteras intervino del 6 al 12 de julio con 99 conductores en estado de embriaguez y con 43 que no estaban autorizados para manejar.

De acuerdo con el resumen de la labor realizada, se expidieron 11,709 multas por violación a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito.

Se intervino con 14 conductores por violación a las leyes de Sustancias Controladas y de Armas de Fuego, por regateo, transitar con vehículos todoterreno en áreas no permitidas y por hacer maniobras con motoras.

Los agentes ocuparon cuatro pistolas ilegales, 56 balas, cuatro cargadores y siete piezas de marihuana.

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Se recuperaron 11 vehículos con gravamen de desaparecido, se confiscaron seis vehículo de los cuales tres, por regateo, tres motoras.

Las fianzas de los casos radicados ascendieron a $500,000.

Es dicho período se investigaron 553 accidentes de tránsito, 11 más que los reportados a la misma fecha en el 2025, cuando la cifra alcanzó los 542 casos.

Además, trabajaron escenas de accidentes fatales en Guánica, y Dorado,