El Negociado de Patrullas de Carreteras intervino durante la semana del 5 al 11 de octubre con 107 conductores manejando en estado de embriaguez.

Durante el mismo período se expidieron 13,137 multas por violación a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito en toda la isla.

Según las estadísticas provistas por el negociado, también se arrestó a conductores por infracción a la Ley de Sustancias Controladas, regateo, con un menor por faltas y con un motociclista.

Los patrulleros ocuparon en estas intervenciones marihuana, pastillas de medicamentos controlados, una pistola y seis balas. Además, confisaron dos vehículos por regateo seis con gravamen de desaparecido y una motora.

En ese período se investigaron 645 accidentes de tránsito, una diferencia de 11 más que los reportados en el 2025, para la misma fecha.

Al presente, se han registrado 182 muertes por accidentes de tránsito, 24 menos que en el 2025.