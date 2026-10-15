Agentes adscritos a la Unidad Motorizada (UM) de la Zona de Bayamón, arrestaron a los dos ocupantes de una motora con gravamen de hurtada que fue detectada mediante un sistema de vigilancia electrónica, tras una persecución por la carretera PR-177, en dirección de Guaynabo hacia Bayamón.

Según la información preliminar, la motora había sido robada a mano armada el 10 de octubre, en la avenida Luis Muñoz Rivera, en San Juan.

Los sospechosos detenidos frente a la urbanización Garden Hills, en Guaynabo, son un menor de edad y un joven de 19 años.

Otras dos personas que transitaban junto a los intervenidos en otra motora robada lograron escapar.

La motora ocupada fue descrita como una Tank 200 EFI Pro Black del año 2026.

Los casos serán consultos con la fiscalía y el Procurador de Menores.