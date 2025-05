El comisionado de la Policía, Joseph González Falcón, impartió instrucciones a la Oficina de Asuntos Internos para que investigue las denuncias de persecución política, la intención de fabricación de un caso y presunto el carpeteo contenidas en una carta anónima que recibió del senador independiente Eliezer Molina Pérez.

El mandato del comisionado trascendió hoy.

Molina Pérez hizo lectura de la carta durante la sesión de ayer para que quedara grabada en el récord legislativo.

En la misiva se le advertía que el inspector Alfredo Zayas Rivera, director de la Oficina de Seguridad Pública y Protección Central y pareja de Maceira Berríos Pérez, ayudante especial del secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arturo Garffer, abusan de su poder, ya que se alega que él está enviando a agentes de forma encubierta a perseguirlo, porque se le ofreció el rango de comandante si encontraba algo ilícito.

El capitán Jaime Correa también fue señalado como responsable de ordenar acciones para forzar la salida de Molina Pérez del Senado.

Ambos, según el autor de la carta, tienen contactos en las oficinas de Investigaciones Administrativas de la Policía para evitar que sean blanco de pesquisas.

Añadió, que el 12 de mayo, presuntamente, el inspector Zayas Rivera expresó que había que fabricarle un caso al senador y que los agentes de su oficina no quieren cumplir con esas instrucciones ilegales, pero son amenazados con traslados.

Además, se indicó que el inspector tuvo que ver con las instrucciones que recibió el jefe de la escolta de Janet Parra, el agente Abdiel Soto Méndez, cuando era directora interina del Departamento de Justicia, para que averiguara cuáles fiscales visitaron la oficina del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, como parte de una investigación sobre la nominada.

En el contenido de la carta se asevera que el comisionado de la Policía, Joseph González Falcón, “no sabe cómo opera la estructura interna de la Policía”.

“Esto no se va a quedar así, estamos radicando una carta a las oficinas del FBI, a todas las entidades pertinentes, que se busquen los empleados que están bajos estas personas, que se les entrevisten y que lo documenten, porque esta no es la primera vez que a mí me lo hacen”, expresó Molina Pérez tras la lectura, al asegurar que esta “práctica se va a acabar”.

Ni el NPPR ni el DSP han emitido reacción oficial al respecto. Tampoco ninguno de los aludidos en la misiva se han expresado.