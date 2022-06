El Cuerpo de Investigación Criminal de Bayamón investiga unos disparos ocurridos en el área de entrada del residencial Juana Matos, en Cataño, en momentos en que por allí se encontraba el alcalde Julio Alicea Vasallo, confirmó la oficial de prensa de la Comandancia de Bayamón, Wanda Santana.

“Hubo unos disparos cerca de un lugar donde se encontraba”, detalló.

El alcalde no resultó herido en el incidente, reportado a eso de las 8:25 a.m. de este sábado. Sin embargo, este se querelló ante la Policía por intimidación.

El informe policiaco indica que “alegó Julio Alicea Vasallo, quien es alcalde del mencionado municipio, que mientras se encontraba en la carretera PR-5, hacia la marginal José Correa, escuchó unos disparos. Acto seguido, tres individuos se transportaban a bordo de un vehículo marca Toyota Corolla, color gris oscuro, y el querellante mientras transitaba por el lugar, le informó a los agentes, al presentar la querella, que pudo observar que a uno de los pasajeros portaba un arma larga”.

PUBLICIDAD

Se añadió que, “seguido del primer auto, luego un pasó un segundo vehículo frente al señor Alicea Vasallo, y este alegó que pudo ver dos individuos y el pasajero mostró un papel color blanco con manchas rojas, que le provocaron temiera por su seguridad”.

Santana dijo que la Policía investiga si los disparos iban o no dirigidos hacia el alcalde, quien entró a la alcaldía el 19 de diciembre pasado en sustitución de Félix “El Cano” Delgado. Este último fue acusado por corrupción a nivel federal y espera por ser sentenciado.

Por su parte, Alicea Vasallo, del Partido Nuevo Progresista, emitió unas declaraciones escritas en las que estipuló que lo que escuchó fue una ráfaga de tiros, mientras se encontraba con un equipo municipal recogiendo escombros. Especificó que los hechos se reportaron en la calle José I. Correa, dijo.

“Acto seguido, un carro marca Toyota Corolla gris oscuro, pasa con tres ocupantes y uno de ellos cargaba un arma larga, la cual dejó que se viera a simple vista de parte de todos los que estábamos laborando. Con pocos minutos de diferencia, pasa otro vehículo Toyota Corolla, diferente al anterior, cerca de mi persona y el grupo de trabajo. Esta vez disminuye la velocidad significativamente, con dos individuos, y uno de los ocupantes mostró un cartel con manchas rojas, simulando sangre, y le repliqué que lo dejara en el piso, acción que no hizo”, estipuló.

De inmediato, afirmó que no perderá el enfoque por su trabajo en el municipio.

“Ante este acto sospechoso e irregular, lo atenderé de forma responsable con las entidades de seguridad necesarias, pero no perderé el enfoque de mi trabajo con el pueblo y señalando lo que esté mal. Reitero, la seguridad de mi pueblo es prioridad. Cataño, con la inmensa mayoría de residentes honestos y respetuosos de la ley, no puede dejarse ‘gobernar’ por los que actúan al margen de ella. Mi compromiso de servicio es mayor, al igual que el de todo el componente de empleados municipales”, sostuvo.

“Dejaré que las autoridades de ley y orden hagan su trabajo de investigación. Por lo tanto, no se estarán ofreciendo expresiones adicionales para no contaminar la labor de los encargados de esclarecer este hecho particular. Que Dios proteja a mi pueblo de Cataño y a todos los que tenemos la dicha de residir en él”, añadió.