La Policía apuesta a un patrullaje activo, principalmente en las carreteras más transitadas, en las zonas urbanas y en las urbanizaciones, para brindar seguridad en la noche de Despedida de Año y la madrugada de Año Nuevo.

Según precisó a Primera Hora el teniente coronel Juan Cáceres Méndez, comisionado auxiliar en Operaciones de Campo, no habrá bloqueos en las carreteras y las intervenciones se limitarían a las personas que infrinjan las leyes de tráfico, disparen al aire o haya cometido alguna ilegalidad.

Para este fin de año, cada área policiaca diseñó su plan de trabajo, de acuerdo a su incidencia criminal. Pero, en términos generales, predominaría el “patrullaje preventivo y presencia policiaca”, afirmó el oficial de la Policía.

“En cada área policiaca va a estar todo su personal dando el patrullaje preventivo, el biombo encendido, verificando si hay algún tipo de negocio (abierto), algún tipo de actividad y dándole mayor énfasis a eso y énfasis al pueblo (área urbana). También se coordinó con la Policía Municipal. Todas las policías municipales están activadas. Vamos a estar trabajando. Lo que hay es mucha, mucha, vigilancia. Intervenciones puede haber. Pero, las intervenciones son mayormente por si hay algún tipo de problema o si hay una persona con estado de embriaguez”, manifestó.

Cáceres Méndez prevé que las calles se mantengan “limpias”. Fue que comentó que lo común es que las personas se reúnan en las residencias de sus familiares y eviten transitar de noche o madrugada. No obstante, dijo que estarán pendientes a dar con personas que conduzcan en estado de embriaguez, principalmente para evitar accidentes.

El plan vial, comentó, lo diseñó el Negociado de Carreteras a nivel Isla. Precisó que no buscan realizar bloqueos para identificar al que conduzca borracho, pues aceptó que el comisionado de la Policía, Antonio López, “no cree en eso”.

“Creemos más en intervenciones y dar presencia policiaca”, señaló. Por ello, dejó claro que “si usted está en ley, no anda en exceso de velocidad, no está en estado de embriaguez, no tenemos por qué intervenir”.

En el pasado fin de semana de Navidad, los agentes de Tránsito también estuvieron enfocados en detener al borracho. Comentó que dieron con 89 personas durante intervenciones realizadas contra conductores sospechosos.

Asimismo, el funcionario enfatizó que lo importante es demostrar presencia policiaca para desalentar incidencias que lamentar. Por ello, la Policía activó a todo su personal a trabajar. Incluso, mandarán a la calle a los agentes a cargo de investigaciones criminales y hasta a la División de Operaciones Tácticas.

“Se adelantaron días libres y la Policía va a estar en la calle dando servicio”, destacó el comisionado auxiliar, sin ofrecer el número de agentes activos para este cierre de año festivo.

Agregó que “estamos listos. Vamos a estar en la calle y vamos a intervenir”.

Cáceres Méndez adelantó que la mayor concentración de agentes se establecería en el periodo nocturno. No obstante, precisó que habría un personal destacado para vigilar comercios y centros comerciales durante el día.

También habrá un importante destaque de agentes en la zona del Distrito de Convenciones, en Miramar, donde el gobierno tiene previsto realizar su evento de Despedida de Año. La producción del evento costó $3.5 millones y formará parte del Dick Clark’s New Years Rocking Eve.

En cuanto a los disparos al aire, Cáceres Méndez prometió intervenir con toda aquella denuncia que llegue al respecto.

En el área metropolitana, sin embargo, estarán pendientes a los reportes que lleguen a través del “Shot Spotter Technology”, el cual identifica zonas donde se registran disparos, para intervenir.

“El policía va a estar pendiente a eso. Si hay una persona disparando al aire, vamos a intervenir con ellos. Y sabe que los vamos a arrestar y va a tener que enfrentar la justicia. Llevamos años, yo creo que 11 años llevamos, sin una persona que fallezca por culpa de un negligente. Para celebrar con la familia, no hay que disparar al aire. Yo creo que la campaña de ‘No Balas al Aire’ ha calado hondo en los ciudadanos de Puerto Rico y esperamos que siga así”, puntualizó, al recordar que “para disfrutar en familia, no hay que violar la ley”.

Si enfrenta a alguna emergencia o quiere realizar una denuncia, el oficial llamó a realizar los reportes a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, al número confidencial de la Policía 787-343-2020 o al comunicarse directamente con las comandancias o los cuarteles de distrito.