( Suministrada por la Policía )

El teniente Orlando Adames, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, informó que localizaron a salvo a Henry Gabriel Casiano de 22 años y Jamil Gadier Torres Betancourt de 20 años, desaparecidos desde el domingo, 7 de junio, a las 6:15 p.m., del Hogar Shaddai, que rinde servicios especializados de salud mental, en el poblado San Antonio.

Luego de la divulgación de su búsqueda, varias personas se comunicaron para informar que los habían visto en los municipios de Vega Baja y Manatí, respectivamente.

Henry está recibiendo asistencia médica en un hospital ya que se encuentra desorientado y Jamil está en el cuartel de Manatí.

El agente Anaudi Mercado está a cargo la pesquisa.

El Departamento la Familia tiene la custodia de ambos jóvenes.