Ante la alta actividad turística el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Juan Jackson, anunció que reforzará la vigilancia preventiva en la Placita de Santurce, Condado y el Viejo San Juan.

Estas medidas fueron anunciadas tras reportarse esta madrugada una pelea entre dos turistas en la calle Canals frente a uno de los negocios de la Placita de Santurce.

“En horas de la madrugada, aproximadamente a la 1:30 a.m., la Policía Municipal de San Juan intervino en una pelea entre dos turistas en la calle Canals, frente al establecimiento Tulum en el área de la Placita de Santurce. Nuestros agentes se movilizaron de inmediato al lugar y lograron contener la situación de forma rápida y efectiva”, narró Jackson en un comunicado de prensa.

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No se reportaron personas heridas y las partes involucradas no expresaron su interés en presentar querellas formales.

Añadió que la Policía Municipal de San Juan mantiene un plan de vigilancia permanente en el área de la Placita de Santurce para responder y prevenir incidentes.

No obstante, ante la llegada de la temporada de Spring Break, cuando cientos de turistas visitan nuestra ciudad capital desde distintas partes de los Estados Unidos, se activará un plan especial de seguridad.

“Como parte de este plan, se reforzará la presencia de la Policía Municipal en áreas de alta actividad turística como la Placita de Santurce, Condado y el Viejo San Juan. Además, se instalará un camión de comunicaciones que servirá como centro de comando y se activarán unidades especializadas, incluyendo las Unidades de Impacto, Tránsito, Canina y el personal del Código de Orden Público, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los residentes como de nuestros visitantes”, finalizó el comisionado.