( Suministrada por la Policía )

Policías adscritos al cuartel del Distrito de Yauco, arrestaron a dos jóvenes tras ocuparle cuatro armas ilegales mientras investigaban un accidente de tránsito con objeto fijo durante la tarde de ayer, jueves, en el kilómetro 3.0 de la carretera PR-371 del barrio Susúa Alta en el Almácigo Bajo, en ese municipio.

Los arrestados que viajaban en un automóvil marca Hyundai Elantra, color negro y del año 2013, tienen 21 y 25 años, respectivamente y residen en Yauco.

Armas ilegales, balas y cargadores ocupados durante una investigación de un accidente de tránsito en Yauco. ( Suministrada por la Policía )

De acuerdo con el inventario que aparece en el informe de novedades se ocupó un mini Draco Pistol, una pistola Glock, modelo 22 de calibre.40 la cual está alterada para disparar en automático, otra pistola de la misma marca calibre 9 milímetros, pistola calibre .380 con dos cargadores y cuatro magazones con municiones para rifle y pistolas.

Además, confiscaron el automóvil accidentado e incautaron tres teléfonos celulares y $420 en efectivo.

Este caso será consultado con la fiscalía para la radicación de los cargos correspondientes.