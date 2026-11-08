La menor que murió en la tarde de ayer, sábado, en la urbanización Linda Mar del sector Mar Chiquita, en Manatí, fue identificada por la Policía como Saraj Lucille Palmer, de 11 años.

De acuerdo con la investigación del agente José Rivera Bello, adscrito al distrito de Manatí, la niña presentaba una herida abierta en la parte posterior de la cabeza, tras ser golpeada por un portón de metal que se desprendió de su base, cayendo encima de la menor, mientras caminaba despalda al mismo.

La menor, que había salido de su residencia hacia el área de los buzones para recoger la correspondencia, murió en el acto tras ser impactada por el portón. Los paramédicos que llegaron al lugar de los hechos certificaron que no tenía signos vitales.

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Continúa con la investigación el agente Obed Mercado Arce, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Arecibo y la fiscal Ilia Reichard Morán.

El agente Raúl Vélez Adames, adscrito a la División de Servicios Técnicos, tomó 56 fotos para documentar la trágica escena.