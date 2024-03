La inspectora Mabel Oliveras, directora del Centro de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, confirmó que movilizó el personal de la Policía que se encontraba en los predios del Monte Horeb, en Vega Baja, donde buscaban al cantante de música urbana, Alejandro Mosqueda Paz, conocido por su nombre artístico de Almighty.

Según precisó Oliveras a Primera Hora, la movilización del personal no significa que el caso está cerrado o que el artista no será buscado, sino que el grupo de trabajo que el Negociado de la Policía de Puerto Rico ubicó en la zona ya no estará. Agentes del recinto de Dorado estarán vigilando la zona en colaboración con la pesquisa.

“Estamos buscando una persona que no quiere ser encontrada, y eso, pues dificulta la búsqueda”, indicó la funcionaria al precisar que entienden que el joven cantante se esconde de manera voluntaria.

Almighty fue reportado como desaparecido por su progenitora en horas de la noche del martes.

Luego de que la Policía de Puerto Rico iniciara labores para encontrarlo, el exponente publicó un vídeo en Instagram en el que presuntamente decía que no estaba desaparecido, sino retirado en un monte orando y mencionó el lugar conocido como Monte Horeb, en Vega Alta.

Desde entonces y hasta hoy, las autoridades se trasladaron al referido Monte Horeb.

El sargento Gabriel López, también del CIC de Carolina, dijo ayer que unos policías que estaban en la zona vieron al artista y notaron que “estaba desorientado”. Al verlos, indicó, el joven se internó en una zona boscosa.

Se anticipó que una vez sea localizado, se diligenciará una orden 408 al amparo de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico para que reciba esos servicios.