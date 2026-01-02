La Policía no ha logrado identificar al hombre que fue víctima del primer asesinato del año 2026, por lo que se ha recurrido a la petición pública de ayuda ciudadana.

Según se expresó en un informe, “el hombre no fue reconocido por los residentes del lugar” de los hechos, que es el sector Jociqueta, del barrio Campo Alegre, en Aguadilla. Tampoco se ha localizado a algún familiar para poder identificarlo.

Se informó que “el occiso fue descrito como de aproximadamente de unos 5 pies y 8 pulgadas de estatura, de 140 libras de peso, tez blanca, vestía camisa negra, pantalón largo negro y calzado deportivo negro y blanco”.

El crimen se reportó a eso de las 10:00 a.m. de ayer, jueves.

La Policía informó que “se recibió una llamada telefónica al Cuartel de Aguadilla, la que indicaba sobre el cuerpo de una persona tirada en el área de un alcantarillado con heridas de bala”.

El cuerpo se encuentra en el Instituto de Ciencias Forenses, donde se realizan los análisis pertinentes para identificar la causa de muerte y lograr conocer quién fue la víctima.

La exhortación de la Policía fue que, si alguien posee información que ayude con el esclarecimiento de este o cualquier otro caso, se comunique al 787-343-2020. También pueden escribir a través de la red social X en @PRPDNoticias o Facebook en www.facebook.com/prpdgov.

El agente Luis A. Sein Egipaciaco, de la División de Homicidios, continúan con la investigación.