La Policía de Puerto Rico lleva a cabo este martes un operativo para diligenciar órdenes de arresto en diferentes municipios, encabezado por agentes del Negociado de Drogas, Narcóticos y Armas Ilegales, adscritos a la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Especiales.

Como parte del operativo, los arrestados serán trasladados al Anfiteatro Tito Puente, en Hato Rey, según se informó.

Posteriormente, a las 10:30 a.m., el superintendente de la Policía, Joseph González, ofrecerá una conferencia de prensa en el Cuartel General, en Hato Rey, para revelar los resultados.