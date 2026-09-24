La División de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía de Puerto Rico realiza en la tarde de este jueves un operativo en el residencial Monte Hatillo, en San Juan.

De inmediato, se informó de la incautación de “bastante droga”, según detalló la oficial de prensa de la Policía, Mireilly Díaz.

No supo precisar si han ocurrido arrestos.

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