Personal de la División de Vehículos Hurtados del área de Arecibo, desarroló un plan de trabajo para la inspección de 12 tiendas de venta de piezas de automóviles en Manatí Morovis y Ciales para reforzar la fiscalización de estos negocios.

Durante las visitas que comenzaron el lunes y culminaron hoy, jueves, se identificaron seis establecimientos que operaban en violación a la Ley Núm. 107-2020 de Patentes Municipales, por lo que sus propietarios fueron debidamente citados para cumplir con los trámites correspondientes.

El teniente Christopher Atiles Cruz, informó que van a continuar con estos planes preventivos y administrativos, que les ayuda al esclarecimiento de delitos relacionados con vehículos de motor y sus piezas.

Estos planes tienen un propósito preventivo y buscan promover la responsabilidad, la transparencia y la colaboración entre los comerciantes, clientes y las autoridades, añadió.

Las intervenciones fueron encabezadas por el director de la división, teniente Alex Santiago Pérez y los investigadores Axel Rodríguez Santiago y Jesús González Marcano, bajo la supervisión del sargento Julio Mercado Rivera.