Siete cachorros de perro y su madre fueron rescatados ayer debajo de un vagón en el estacionamiento de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo, por el agente Joel Vidot Soto, adscrito a la Unidad para el Bienestar y Protección de los Animales de la Policía.

“Uno de ellos estaba pillado debajo del vagón. Ellos van a estar disponibles para adopción”, explicó en un vídeo Vidot Soto.

Siete perritos y su madre fueron rescatados debajo de un vagón en el estacionamiento de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo. ( Suministrada por la Policía )

Los animales fueron puestos a salvo y posteriormente trasladados a la Fundación de Rabito Kontento, en Hatillo, donde quedaron bajo el cuidado de su personal y se encuentran en buen estado en espera de su adopción una vez se complete su vacunación.

Siete perritos y su madre fueron rescatados debajo de un vagón en el estacionamiento de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo. ( Suministrada por la Policía )

La labor realizada evitó que los animales continuaran expuestos a condiciones que pudieran poner en riesgo su bienestar y, a su vez, refuerza el llamado a la ciudadanía sobre la importancia de la esterilización y la tenencia responsable de animales, informó la Oficina de Prensa de la Policía en Arecibo.

Se exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier situación en la que la seguridad o el bienestar de un animal pueda estar en riesgo, llamando a los teléfonos (787) 878-4000 o la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020.