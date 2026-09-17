Siete cachorros de perro y su madre fueron rescatados ayer debajo de un vagón en el estacionamiento de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo, por el agente Joel Vidot Soto, adscrito a la Unidad para el Bienestar y Protección de los Animales de la Policía.

“Uno de ellos estaba pillado debajo del vagón. Ellos van a estar disponibles para adopción”, explicó en un vídeo Vidot Soto.

Siete perritos y su madre fueron rescatados debajo de un vagón en el estacionamiento de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo.
Siete perritos y su madre fueron rescatados debajo de un vagón en el estacionamiento de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo. (Suministrada por la Policía)

Los animales fueron puestos a salvo y posteriormente trasladados a la Fundación de Rabito Kontento, en Hatillo, donde quedaron bajo el cuidado de su personal y se encuentran en buen estado en espera de su adopción una vez se complete su vacunación.

Siete perritos y su madre fueron rescatados debajo de un vagón en el estacionamiento de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo.
Siete perritos y su madre fueron rescatados debajo de un vagón en el estacionamiento de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo. (Suministrada por la Policía)

La labor realizada evitó que los animales continuaran expuestos a condiciones que pudieran poner en riesgo su bienestar y, a su vez, refuerza el llamado a la ciudadanía sobre la importancia de la esterilización y la tenencia responsable de animales, informó la Oficina de Prensa de la Policía en Arecibo.

Se exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier situación en la que la seguridad o el bienestar de un animal pueda estar en riesgo, llamando a los teléfonos (787) 878-4000 o la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020.