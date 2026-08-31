Un policía que transitaba en una motora oficial resultó herido en un accidente de tránsito ocurrido esta tarde en la intersección de las carreteras PR-638 y PR-658 del barrio Domingo Ruiz, en Arecibo.

Según datos preliminares suministrados por la Oficina de Prensa de la Policía, un agente de la Unidad Motorizada fue impactado por un vehículo, en circunstancias que se investigan.

El accidente se reportó a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 3:50 p.m.

El herido será trasladado al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Se desconoce su condición.