Agentes de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, circularon el boceto de un hombre que figura como sospechoso de cometer varios robos en ese municipio, para solicitar la colaboración de la ciudadanía para su identificarión y arresto.

Según la investigación, los delitos se reportaron durante el mes septiembre del año en curso, en Carolina, donde las víctimas fueron despojadas de sus pertenencias.

El individuo fue descrito como de entre 55 y 60 años de edad, tez blanca, ojos azules, bigote y chiva de color blanco, complexión robusta y una estatura aproximada de 5 pies y 6 pulgadas.

Cualquier persona que tenga información que pueda contribuir con el esclarecimiento de estos casos debe comunicarse con el agente Jorge Mojica Carrión, de la mencionada división, al teléfono (787) 257-7500, extensión 1554, o a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020.