El superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, informó que durante el 13 al 18 de enero, como parte de los planes de trabajo dirigidos a combatir la criminalidad, el narcotráfico y la posesión ilegal de armas de fuego, se ocupó un cargamento de cocaína con un valor estimado de $18 millones.

La intervención ocurrió en el área del Rompeolas en Aguadilla ayer, domingo, cuando agentes de Inteligencia de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) y la Patrulla Fronteriza Federal, sorprendieron a dos hombres en posesión de 337 kilos de cocaína, un arma de fuego, cargadores y municiones.

PUBLICIDAD

También se ocupó la embarcación de 26 pies de eslora utilizada para su transporte y una camioneta.

Como resultado de estas iniciativas, coordinadas por la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Especiales (SAOE) y se arrestó a 105 personas, ocuparon 30 armas de fuego, municiones, cargadores, cocaína, crack, marihuana, heroína, fentanilo, parafernalia y medicamentos controlados.

Además, se confiscaron más de $43,000 en efectivo y cinco vehículos de motor.

“Estos resultados reflejan el compromiso firme y constante de nuestra Policía para sacar de circulación drogas y armas ilegales y llevar ante la justicia a quienes ponen en riesgo la seguridad de nuestras comunidades”, afirmó el superintendente Joseph González. “Tuvimos una semana de mucha actividad y la Policía no se detuvo, aquí están los resultados”, expuso en un comunicado de prensa.

La mayoría de los casos fueron consultados con fiscales de turno, quienes instruyeron la radicación de cargos criminales por violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico y la Ley de Sustancias Controladas. En varios casos, los jueces determinaron causa para arresto y fijaron fianzas ascendentes a $2 millones 359 mil.

Este fin de semana se reportaron cinco asesinatos en Bayamón, Trujillo Alto, Guayama y Toa Baja, nueve heridos de bala, mientras que, anoche un adulto y tres menores fueron apuñalados durante las Fiestas de la Calle San Sebastián.

La Policía de Puerto Rico exhortó a la ciudadanía a continuar cooperando y brindando información a través de la línea confiedencial (787) 343-2020.