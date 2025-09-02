( Suministrada por la Policía )

Agentes, adscritos a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), solicitaron la ayuda de loa ciudadanía para localizar a Rafael Bermúdez Basset de 54 años, quien fue visto por última vez el 18 de agosto, en su residencia localizada en el barrio Pueblito del Carmen, en Guayama.

Su tío, identificado como José A. Bermúdez Martínez, lo reportó desaparecido el 21 de agosto.

Según datos preliminares, este salió como acostumbraba hacia un área boscosa en el sector Punta Brava y no regresó.

El hombre fue descrito físicamente como de tez blanca, 5’11” de estatura, 160 libras de peso, ojos marrones y cabello canoso. Posee tatuaje en el antebrazo con el nombre de Sefa.

Al momento de su desaparición, vestía una camiseta blanca, un mahón largo azul y tenis blancos marca Nike.

Si usted tiene información que ayude a localizarlo llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o al teléfono (787) 866-2020 extensiones 1452 y 1552.