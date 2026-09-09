La Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a Willianys Rivera Rivas, de 15 años, quien fue vista por última vez el 4 de septiembre, en el residencial Manuel A. Pérez, en Hato Rey.

La adolescente fue reportada desaparecida hoy, miércoles, por su tía, identificada como Ashley M. Sosa Pimentel, quien reportó que se la entregó a su madre biológica a eso de las 7:04 p.m. y desde entonces desconoce su paradero. Se presume que abandonó el lugar sin notificarlo.

Esta fue descrita como de 5′04″ de estatura, 234 libras de peso, ojos marrones, cabello castaño, tez blanca y vestía un abrigo color negro, pantalón de dormir con diseños en rojo y sandalias crocs color violeta.

Si la ha visto puede llamar al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2463 y 2464 o a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020.