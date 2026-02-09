Agentes de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, diseminaron hoy las fotos de una casa rodante que fue hurtada del kilómetro 19.2 de la carretera PR-2 en Toa Baja, el 18 de diciembre de 2025.

El vehículo fue descrito como marca Prime Time, modelo Tracer, color gris, del año 2022, con la tablilla 193593A) y el número de serie 5ZT2TRBXNB521053.

Si alguien tiene información que ayude a esclarecer el caso, favor de llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico marcando el (787) 343-2020 o a la Comandancia de Bayamón, al teléfono (787) 269-2424 extensiones 1610, 1571 y 1452.