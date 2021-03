Un agente de la Policía Municipal de San Juan utilizó ayer un dispositivo de electrochoque (taser) para lograr poner bajo arresto a un joven, identificado como Torino Walter Bickmore, de 18 años de edad y con residencia en el estado de Colorado, que presuntamente se encontraba profiriendo palabras soeces, agresivo con los transeúntes y no utilizaba la debida mascarilla en clara violación de la orden ejecutiva sobre el COVID.

El momento quedó captado en vídeo y fue compartido en las redes sociales.

El turista, se informó, fue transportado al precinto de la policía municipal del Viejo San Juan, donde se le brindó atención médica por paramédicos del Municipio de San Juan.

Eventualmente, fue llevado en ambulancia al CDT Hoare de Santurce, dónde se atendió para remover los dardos del dispositivo electrónico (taser).

El joven, por orden del fiscal de turno Néstor Acevedo, fue ingresado en la celda del Precinto Municipal de Barrio Obrero, hasta hoy para la radicación de cargos.

No dan tregua los turistas en San Juan, pero ahora los policías no estan tan tímidos. #cosasdelapandemia https://t.co/0L7jFbs7bE — Celimar Adames (@CelimarAdames) March 28, 2021

El fiscal ordenó la radicación de cargos por obstrucción y violación a la orden ejecutiva, pero la jueza Iliana Blanco no le radicó los cargos basado en que no encontró causa por la obstrucción, ya que, al estar en alegado estado de embriaguez, no entendía los comandos que los policías le estaban dando.

Al joven, que sale de Puerto Rico este miércoles, sí se le dio una multa de $100 por no utilizar la mascarilla.