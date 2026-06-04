( Suministrada por la Policía )

Agentes adscritos a la División de Vehículos Hurtados del área de Arecibo en coordinación con la Junta de Calidad Ambiental (JCA), intervinieron con varios talleres y lugares de depósito de chatarra que operaban de manera clandestina en los municipios de Arecibo, Florida y Barceloneta.

Durante la intervención se verificó la documentación requerida y el cumplimiento con las disposiciones legales aplicables, por lo que se inspeccionaron sobre 27 vehículos, se expidieron multas por diferentes violaciones por la Ley 125 de depósito de chatarra, Ley 22 de Vehículos y Tránsito, Ley 40 de Técnico Automotriz y Ley 107 relacionado a los permisos y ordenanzas municipales.

Hallazgos de intervenciones en talleres y depósitos de chatarra que operaban de manera clandestina en los municipios de Arecibo, Florida y Barceloneta. ( Suministrada por la Policía )

El personal de la JCA emitió varias citaciones por incumplimientos vinculados al manejo inadecuado de aceite usado, almacenamiento de neumáticos y otras violaciones ambientales.

Intervenciones en talleres y depósitos de chatarra que operaban de manera clandestina en los municipios de Arecibo, Florida y Barceloneta. ( Suministrada por la Policía )

Estas visitas forman parte de los planes de la Policía para garantizar el cumplimiento de la ley y atender las querellas de la ciudadanía.

La intervención de estos lugares fue supervisada por sargento Adriel Sánchez y el director de la división, teniente Alex Santiago Pérez y el teniente Christopher Atiles Cruz y Orlando Salas de la JCA.