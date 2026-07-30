El presidente de es el presidente de la Asociación Policías Unidos Luchando Inc. (APUL), Gabriel Hernández Ramos, aseguró esta mañana que todo está listo para la manifestación convocada para las diez de la mañana frente al Cuartel General, en Hato Rey, para exigir el pago tan esperado aumento salarial para todos los miembros de la Uniformada.

La Asociación de Policías Organizados (APO) también estará en la protesta para denunciar las irregularidades con el plan de ajuste en las escalas salariales y el pago acordado para la nómina de hoy, jueves, que no se reflejó.

“Después que el superintendente había dicho que el aumento salarial y el ajuste de las escalas salariales era para todos los policías solamente un 48% se vio beneficiado y el 52% recibió absolutamente nada”, declaró Hernández Ramos, en entrevista con Primera Hora.

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El superintendente Joseph González Falcón se reunió ayer con todos los gremios que representan a a los policías para explicarle que se una vez la Junta de Supervisión Fiscal apruebe las guías que les sometieron para su evaluación serán implementadas para el desembolso de $16 millones restantes.

El aumento salarial todavía es un asunto que está en discusión.

“Lo único que dijo Jospeh González fue que él no tiene tan siquiera una fecha para dar esos restantes pagos a esos policías que no recibieron nada. Nunca él habló de la segunda etapa, eso lo dijo dos días antes del 15 de junio”, subrayó Hernández Ramos.

Sobre el supuesto ausentismo de policías a nivel isla que se comenta en redes sociales, el líder gremial aclaró que ello no responde a una iniciativa de las organizaciones que llevarán a cabo la manifestación.

“Nosotros no hemos hecho un llamado al ausentismo ni a brazos caídos ni huelga, nada de eso, ya tenemos conocimiento de que en casi todas las áreas policíacas hay un ausentismo en la Policía”, declaró Hernánde Ramos.

Este medio solicitó una reacción de González Falcón al respecto y se encuentra en espera de su reacción.

A las 6:00 a.m. circuló un comunicado de prensa en el que anunciaba que la gobernadora Jenniffer González Colón, anunció la firma de la Ley 146-2026 el 28 de julio del Proyecto del Senado 1323 de la autoría del legislador Gregorio Matías Rosario que enmienda la Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía, para establecer que tales fondos sean utilizados exclusivamente para fines de retiro y para ciertos gastos administrativos relacionados con su administración.

Esta nueva ley, respaldada por la Policía de Puerto Rico, protege fondos destinados al retiro de policías sin menoscabar los derechos de los miembros activos o retirados de la Policía de Puerto Rico a reclamar los pagos, beneficios o compensaciones que en derecho correspondan.

“Eso nos da la razón de que el reglamento no va cónsono con la ley”, reaccionó Hernández Ramos.