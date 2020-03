Un grupo de agentes del Negociado de la Policía, adscritos al cuartel de Monte Hatillo, grabó en vídeo un mensaje educativo para la prevención de contagios con el coronavirus en el que se destaca la importancia de permanecer en aislamiento social.

En el vídeo -que fue publicado a través de la red social de Facebook- los agentes por medio de rótulos exponen el siguiente mensaje: “nosotros no podemos quedarnos en casa, no queremos contagiar a nuestros seres queridos, lávate las manos frecuentemente, no estamos de vacaciones, tú eres nuestro mejor aliado, tú eres la mejor vacuna contra el Covid-19 quedándote en tu casa.

Al final se advierte que por la seguridad de todos harán cumplir el toque de queda establecido mediante la Orden Ejecutiva 2020-023. “Por favor quédate en casa”.