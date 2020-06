Los senadores Gregorio Matías Rosario y Hector Martínez Maldonado radicaron el Proyecto del Senado 1623 para crear la ‘Ley para Proveer un Retiro Digno para los Miembros del Sistema de Rango de la Policía de Puerto Rico’, se informó en un comunicado de prensa.

La medida, según el comunicado, procura devolverle a los policías y a sus familiares la esperanza de recibir un retiro digno, otorgando una pensión vitalicia a aquellos miembros de la policía que tengan 30 años o más de servicio.

Los miembros de la policía que cuenten con al menos 30 años de servicio, y que hayan cumplido 55 años podrán retirarse con hasta un 55% de su salario al momento de retirarse, dependiendo el programa del cual participen.

Como un incentivo adicional, que permita retener la fuerza policiaca mientras el Negociado de la Policía culmina el proceso de reclutamiento, se establece que aquellos miembros que permanezcan en servicio hasta los 58 años tendrán derecho a recibir hasta un 60% de acuerdo al programa en el cual participen. Además, se les garantiza una aportación de $100 mensuales para seguro médico. Beneficio que la Ley 3-2013 les arrebató.

En el 2013, según el comunicado, se les eliminó el derecho a un plan médico, se le redujeron las pensiones a menos de la mitad y le quitaron la aportación al plan médico. la pensión original para muchos agentes era de hasta un 75% de su salario, pero esto se redujo significativamente, según los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Una pensión digna al momento de retirarse es vital para mantener una fuente de ingresos que permita cumplir con sus obligaciones y atender las necesidades que con el pasar de los años, como norma general, encarecen. No es un secreto, que debido a la situación económica en Puerto Rico, ha sido necesario realizar ajustes de gastos en distintas áreas, incluyendo los planes de pensiones. No obstante, entendemos necesario ajustar los beneficios para los Miembros del Sistema de Rango de la Policía de Puerto Rico, de manera que le podamos garantizar un retiro digo a quienes ponen su vida en riesgo en protección de nuestra seguridad. No hacerlo, es fallar a nuestro deber social y tendrá efectos nefastos que impactarían distintos elementos de nuestra convivencia incluyendo la seguridad pública”, señalaron los legisladores en la Exposición de Motivos del proyecto.