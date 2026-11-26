Edgardo Vélez Ruiz, de 55 años, apodado “Gato”, fue imputado ayer, miércoles, por cargos de maltrato y amenaza a una persona de edad avanzada, que resultó ser su progenitora.

Los hechos se reportaron el 24 de noviembre del año en curso, a la 1:30 de la tarde, en el sector Arizona del barrio Hato Viejo, en Arecibo, donde se alega que Vélez Ruiz amenazó a su madre de 78 años, a quien le dijo palabras soeces.

Edgardo Vélez Ruiz, enfrenta cargos por maltrato y amenaza contra su progenitora de 78 años. ( Suministrada por la Policía )

Este caso se consultó con el fiscal Ismael Ortiz Roldan, quien instruyó radicar los cargos antes mencionados.

La jueza Alba Calderón Cestero, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto y le fijó una fianza de $50,000, la cual no prestó, siendo ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar se señaló para el 10 de diciembre.

Investigó la querella el agente José L. Cubero González, de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Precinto 107 Arecibo, bajo la supervisión del sargento Alex A. Novoa González.