Un matrimonio por poco se queda sin auto, cuando se detuvo al mediodía de ayer, viernes, a orillas de la carretera PR-14, en Juana Díaz, para recoger tamarindos.

La Policía informó que fue víctimas de un intento de robo de auto a mano armada (’carjacking’) por un pillo que no logró encender el vehículo.

Los hechos ocurrieron a eso de las 12:53 p.m., en el kilómetro 22.6 de la mencionada vía, que queda en jurisdicción del el barrio Río Cañas Abajo, en Juana Díaz.

“Según informó la querellante, se encontraba a la orilla de la carretera junto a su esposo recogiendo tamarindos de un árbol, cuando observa que se detuvo un vehículo Toyota, color verde turquesa, del cual se bajó un individuo. Acto seguido, mediante amenaza e intimidación portando un arma de fuego, este le pidió las llaves del carro, se montó e intento encenderlo, pero no pudo, se desmontó y les apuntó con el arma”, detalló la Policía en su informe.

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El relato de hechos añade que “la perjudicada pudo sacar su arma de fuego, para la cual posee licencia, logrando persuadir al asaltante, el cual se marchó corriendo y se internó en la maleza sin causarle daño físico a los perjudicados”.

El sujeto fue descrito, alto, delgado, tez blanca y aparente tatuaje en el cuello.

El agente Ariel Rosario, adscrito a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, quedó a cargo de la pesquisa.